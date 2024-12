Queer studies all'Università di Torino. Sasso: "Propaganda ideologica della sinistra"

03 dicembre 2024 a

a

a

"Un nuovo caso di propaganda gender all’interno di un ateneo italiano": così il deputato della Lega, Rossano Sasso, ha commentato la notizia del nuovo corso interdisciplinare di Queer Studies che è stato lanciato all'Università di Torino e che potrà essere frequentato a partire dal secondo semestre dell'anno accademico in corso. Si tratta di un insegnamento da sei crediti che, stando a quanto si apprende, avrà l'obiettivo di affrontare alcuni temi classici della teoria queer (come l'orientamento sessuale, il femminismo, la transessualità e la medicina di genere) e che passerà in rassegna le tappe fondamentali della storia del movimento LGBTQI+.

Opposizione debole e senza programmi: Prodi sgancia il siluro su Schlein

"Dopo il caso dell’esame di ’teorie queer’ all’università di Sassari, ecco un fantomatico nuovo corso di ’queer studies’, questa volta alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Torino. Il promotore di questo nuovo esame ’arcobaleno' ci tiene a farci sapere che questo esame è una risposta ai recenti attacchi del Governo alla libertà della ricerca. A lui e a tutti i docenti ideologizzati ribadisco che utilizzare il cavallo di troia della lotta alle discriminazioni per portare nelle facoltà e nelle scuole la propaganda ideologica della sinistra radicale LGBTQ+, non servirà a nascondere l’evidente volontà di indottrinamento dei più giovani che l’agenda arcobaleno vorrebbe imporre", ha dichiarato il capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione del Carroccio.

Tapiro d'oro a Casaleggio. "Conte ottimo leader per il Pd": la bordata

L’ideologia gender "esiste. Questo a dispetto di chi ne nega volutamente l’esistenza. Dopo aver attecchito sui social, nelle redazioni giornalistiche e nei settori marketing delle multinazionali, adesso ci si concentra su scuole e università", ha fatto notare Sasso. "Urge dare un seguito alla risoluzione della Lega approvata di recente in commissione Cultura, affinché si tutelino l’autonomia dell’insegnamento ma allo stesso tempo si sgombri il campo dai tentativi di indottrinamento e che soprattutto ciò non avvenga con soldi pubblici", ha aggiunto.