Schlein a ruota di Landini: "Questa destra va fermata"

Il leader della Cgil Maurizio Landini ormai parla e opera da leader della sinistra, e la segretaria del Pd Elly Schlein segue a ruota. "Mettete giù le mani dal diritto di sciopero", afferma la leader dem dal palco del congresso di Europa Verde a Chianciano, rivolgendosi al governo. Rivolgendosi agli esponenti di Avs, Schlein prosegue facendo sapere che "noi condividiamo una visione del futuro che ci tiene insieme. L’ho sentito nelle parole di Angelo Bonelli, ma anche quelle adesso di Nicola Fratoianni. Ci tiene insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica, che sono due elementi inscindibili tra di loro".

All'armi siam Landini, il leader Cgil rivendica il caos: "Libertà nella rivolta"

Rivolgendosi ai rappresentanti sindacali presenti a Chianciano tra cui lo stesso Landini e Pierpaolo Bomardieri, Schlein scandisce: "Siamo stati e saremo al vostro fianco per difendere il diritto costituzionale di sciopero. Diciamo al Governo: ’Mettete giù le mani dal diritto di sciopero perché è un diritto costituzionale'. Se ne devono convincere, non si può soffocare la voce di dolore, di sofferenza e preoccupazione di milioni di lavoratrici e lavoratori che hanno una prospettiva davanti di precarietà. Dobbiamo invece contrastare la precarietà".

I fascistElly che rubano la democrazia

Non mancano le intemerate contro la maggioranza. "Questa destra va fermata", tuona Schlein, "stanno arrivando al minimo storico di spesa per la sanità. Non possiamo tollerare un’Italia in cui il tuo destino è scritto dalla nascita". E ancora: "Tra noi una sintesi per battere queste destre la troviamo e la troviamo in una Costituzione che è soprattutto antifascista", conclude. Insomma, Landini sorpassa tutti a sinistra e Schlein è sempre più accerchiata.