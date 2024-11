Intimidazione a Ventola (FdI), l'oss. Anni di piombo: "Speriamo non sia l'inizio di una escalation"

30 novembre 2024 a

"Speriamo che non sia l'inizio di una escalation. L'osservatorio 'Anni di piombo' esprime totale solidarietà all'eurodeputato Francesco Ventola e alla sua famiglia. Auspica che parole di solidarietà arrivino da tutte le forze politiche e sindacali. Quello che è accaduto stanotte all'eurodeputato Francesco Ventola (nella foto, ndr) è un atto gravissimo". Lo dice all'Adnkronos Potito Perruggini Ciotta, coordinatore dell'Osservatorio nazionale 'Anni di piombo' per la Verità storica. "Una bomba molotov contro il portone della sua abitazione mentre era in casa con tutta la sua famiglia durante la notte non può che farci tornare alla mente quello che è successo alla famiglia Mattei a Roma Primavalle la notte tra il 15 e 16 aprile del 1973. Oltre i danni materiali e il terrore dell'onorevole e della sua famiglia -osserva- questa mattina potevamo 'piangere il morto'".

Il portone di casa dell'europarlamentare di FdI Ventola è stato dato alle fiamme

Il clima è incandescente. "E' un caso che questo gesto così atroce sia accaduto subito dopo le parole violente di Maurizio Landini e i gravi gesti incendiari durante gli scioperi e i cortei? - si chiede Perruggini Ciotta - Bisogna avere consapevolezza e coscienza del valore che hanno le parole e a quale deriva possono portare in particolar modo oggi vista la velocità con la quale viaggiano i moderni mezzi di comunicazione". "I 'cattivi maestri' -avverte il coordinatore dell'Osservatorio nazionale 'Anni di piombo' - fanno più presa di quelli buoni, ma forse i buoni maestri devono farsi sentire di più e agire. Serve l'esempio. Bisogna creare dei tavoli di confronto dove il dibattito può essere sì acceso ma rispettoso per far capire ai giovani che il confronto può essere costruttivo, mai distruttivo e soprattutto non violento".