Francesco Ventola, incendiato il portone di casa dell'europarlamentare di FdI

30 novembre 2024 a

a

a

Attacco incendiario la notte scorsa contro l’abitazione dell’europarlamentare Francesco Ventola, di Fratelli d’Italia, a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Intorno alle 3 del mattino, ignoti hanno dato alle fiamme il portone, provocando un incendio che ha fortunatamente causato solo danni materiali. Al momento dell’attacco, Ventola si trovava in casa insieme alla sua famiglia: nessuno è rimasto ferito, ma sono tutti sotto shock per l’accaduto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, mentre gli agenti del commissariato locale hanno immediatamente avviato le indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili: saranno analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori non escludono alcuna pista, analizzando l’episodio sia come possibile gesto intimidatorio sia come atto vandalico. Si cerca di comprendere se il gesto sia legato all’attività politica di Ventola o se possa trattarsi di un atto isolato e privo di motivazioni dirette.

Politica e social, il podio di novembre: come si muove l'audience dei ministri

Francesco Ventola, 53 anni, è una figura politica di spicco in Puglia. Già sindaco di Canosa di Puglia dal 2002 al 2012, è stato presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani dal 2009 al 2014 e, fino a giugno scorso, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Puglia. Attualmente, ricopre il ruolo di europarlamentare, rappresentando il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. "Sono contento che la mia famiglia sta bene. Non è stata una notte facile e lo spavento rimane. Non voglio fare congetture, confido nell’attività investigativa e inquirente che saprà individuare i responsabili. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno dimostrando la loro vicinanza", ha dichiarato a poche ore dall'accaduto.

Video su questo argomento "Facciamo politica". Giù la maschera, Landini ammette tutto dopo le accuse | GUARDA

"Esprimo ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito questa notte dall’europarlamentare Francesco Ventola. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma rimane un episodio gravissimo e che per le modalità ricorda quanto avvenne nel lontano 1973 ai fratelli Mattei, nel quartiere di Primavalle a Roma, i quali persero la vita dopo un incendio appiccato nel cuore della notte alla porta di casa", ha commentato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Solidarietà all'europarlamentare di FdI è stata espressa anche dal capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles Carlo Fidanza e dal copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini: "Siamo certi che Ventola, politico innamorato del suo territorio e stimato per capacità e moderazione, non si lascerà intimidire. Auspichiamo che le indagini già avviate dalle autorità competenti facciano presto chiarezza su questo gravissimo episodio e ne assicurino i responsabili alla giustizia".