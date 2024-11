Regione Lazio, la rivendicazione di Rocca: "Siamo i primi per fascicolo sanitario elettronico"

27 novembre 2024 a

«Cambiare il volto del Servizio Sanitario Regionale è una sfida complessa. Tuttavia, quando una Fondazione autorevole ed indipendente come Gimbe certifica che il Lazio è la prima Regione italiana per completezza e servizi offerti dal Fascicolo Sanitario Elettronico, la soddisfazione è grande». Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare, ma é chiaro a tutti che da un anno e mezzo abbiamo riportato al centro una visione che ha messo nuovamente il cittadino al primo posto- ha spiegato Rocca- Il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento molto importante: possiamo definirlo come una sorta di carta di identità sanitaria e il nostro lavoro è anche quello di fare in modo che i cittadini la percepiscano come tale, facendo sì che aumenti il consenso dei cittadini alla consultazione dei propri dati da parte del personale sanitario».

«Stiamo lavorando molto anche in questa direzione, usando modelli di comunicazione che vedono la collaborazione di tutti gli attori del servizio sanitario regionale- ha continuato Rocca- In qualsiasi parte del mondo ci si trovi, attraverso l’FSE si può risalire alla storia clinica del paziente, così da potergli garantire le cure più appropriate». «Inoltre, la digitalizzazione che il Fascicolo immette nel Servizio Sanitario Regionale consentirà di poter effettuare tanti servizi che si inseriscono nel programma di snellimento burocratico che stiamo portando avanti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci consente di finanziare questa ed altre misure per una sanità sempre più moderna e a misura di persona- ha concluso Rocca- Noi non perderemo tempo e neanche un centesimo per garantire ai cittadini laziali un Servizio Sanitario all’altezza della seconda Regione Italiana».