Migranti e violenza, Fuccillo contro Saraceno: "Le sue affermazioni prive di rigore scientifico"

Il professor Antonio Fuccillo contro Chiara Saraceno. Il professore ordinario di diritto interculturale all'Università della Campania “Luigi Vanvitelli” contesta le parole riportate dal quotidiano La Stampa in cui si confuta la relazione esistente tra migranti irregolari e violenze sessuali.

"Chiara Saraceno sulla Stampa di oggi contesta a Giorgia Meloni che la rappresentazione del maggior rischio introdotto dai migranti in specie irregolari nelle violenze sessuali sarebbe contraddetto da tutti i dati - afferma il professor Fuccillo - L'affermazione della Saraceno sembra priva di qualsiasi rigore scientifico perché prende i numeri assoluti e non li mette in relazione alla consistenza dei relativi gruppi. Con questo tipo di informazione non si risolvono i problemi reali del Paese e non si garantisce maggiore sicurezza alle donne. Le uniche statistiche criminali sono quelle ufficiali, e sono quelle diffuse dal Dipartimento di PS: 'su 5.832 indagati per stupro nel 2023, 43% sono stranieri* . Gli accusati di aver ucciso donne nel 2023 sono 160, di questi 44 sono stranieri (27,5%). (Adnkronos) -. Nello stesso periodo gli accusati di maltrattamenti contro familiari e conviventi sono stati 27.659, di questi 7.824 erano stranieri (28,2%), mentre nel caso degli atti persecutori i presunti autori sono 18.043, 3.332 stranieri (18,4%). Gli indagati accusati di aver ucciso donne nel 2023 sono 160, di questi 44 sono stranieri (27,5%). Per quanto riguarda il reato di costrizione o induzione al matrimonio, nel 2023 sono stati individuati 33 presunti autori, di cui 25 stranieri (75%) mentre 128 uomini, di cui 56 stranieri (43,7%), sono stati denunciati o sono sotto processo con l'accusa di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Tutto questo a fronte di un numero di immigrati che si attesta attorno all'8,5% della popolazione complessiva.