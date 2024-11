Regionali 2024, crollo dell'affluenza in Umbria ed Emilia-Romagna: il dato

17 novembre 2024 a

Un crollo deciso, anche se alle precedenti elezioni si votà solo un giorno. L'affluenza parziale alle 12 per le elezioni regionali in Emilia-Romagna si attesta all'11,32% (3.539 sezioni su 4.529). Lo si legge sul portale Eligendo del ministero dell'Interno. Il dato è in netto calo rispetto al 2020 quando alle urne, aperte in quell'occasione solo per un giorno, si recò alla stessa ora il 23,24% degli aventi diritto.

Stessa musica in Umbria. L'affluenza alle 12 per le elezioni regionali crolla al 9,60% (930 sezioni su 1.000), si apprende dal servizio Eligendo del ministero dell'Interno. Il dato è in deciso calo rispetto al 2019 quando alle urne si recò alla stessa ora il 19,66% degli aventi diritto.

Tuttavia, a differenza delle precedenti elezioni regionali che si sono svolte in un'unica giornata, i cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 15 di lunedì 18 novembre.