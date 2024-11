Supermedia sondaggi, bomba al centro: "Record negativo". Su Lega e FdI

14 novembre 2024 a

Le bordate dei giudici e le polemiche della sinistra non indeboliscono le forze di governo. E si registra il nuovo "record negativo" di Azione: con il 2,5% è ormai quasi alla pari di Italia viva, che, come +Europa, si mantiene peraltro stabilmente al di sopra del 2%. A dirlo i dati della Supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend di questa settimana dalla quale emerge un quadro stabile, rispetto a quello delle ultime settimane, pur con alcuni elementi di novità. Uno è il "riavvicinamento" tra FI e Lega, con un distacco dello 0,3%, l’altro è il nuovo "record negativo" di Azione: con il 2,5% è ormai quasi alla pari di Italia viva, che, come +Europa, si mantiene peraltro stabilmente al di sopra del 2%.

I partiti e le liste. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è al 29,5 per cento (+0,3), in crescita rispetto alla media dei sondaggi di 7 giorni fa. Il Pd di Elly Schlein cresce al 22,8 (+0,2), mentre cede mezzo punto il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte (11,4 per cento). Forza Italia è al 9,1 (-0,1), la Lega all'8,8 (+0,2). L'Alleanza Verdi/Sinistra è al 6,4 (+0,2).

Come detto prosegue la discesa di Azione di Carlo Calenda: 2,5 per cento (-0,2) mentre sale Italia Viva 2,4 (+0,1). Le altre liste: +Europa 2,0, Noi Moderati 1,0 (entrambe stabile). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra sale al 48,4 per cento (+0,5), così come il Centrosinistra (31,2, +0,4).