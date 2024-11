Castellitto lascia il Csc, Giuli: "Dimissioni accolte con rammarico"

13 novembre 2024 a

Sergio Castellitto ha rassegnato le dimissioni da presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (Csc). L’annuncio è stato dato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il titolare del MiC ha reso noto in un comunicato di avere ricevuto le “dimissioni irrevocabili” del cineasta. “Accolgo con rammarico le dimissioni di Sergio Castellitto dalla Presidenza della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, esprimendo gratitudine e stima al presidente uscente. L’attività del Csc proseguirà in continuità col lavoro intrapreso dal Consiglio di amministrazione già presieduto da Sergio Castellitto”, ha dichiarato il ministro in una nota.