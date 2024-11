Campania, l'annuncio di Zinzi (Lega): “Il governo stanzia 60 milioni contro il dissesto idrogeologico”

13 novembre 2024 a

Il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi ha fornito un aggiornamento sui fondi stanziati dal governo per la regione: “Il governo ha previsto per la Campania un finanziamento di 60 milioni di euro che serviranno a mettere a terra interventi urgenti e fondamentali per far fronte al dissesto idrogeologico. La nostra è tra le regioni più esposte a rischi e queste risorse in arrivo sono la risposta giusta per mettere in sicurezza un territorio fragile e le sue comunità. In particolare, 30 milioni di euro serviranno per il ripristino idraulico dei bacini del Volturno e del Sele. In provincia di Caserta 2,5 milioni saranno utilizzati per il centro storico di Caiazzo, 7,5 milioni per la sistemazione idraulica del centro abitato di Alvignano e 1,9 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle centrali idrovore consortili a Castel Volturno. Per il Vallone Santa Lucia a Sarno, in provincia di Salerno, e per il recupero e consolidamento del centro storico di Sant’Agata De’ Goti, in provincia di Benevento, sono stati previsti rispettivamente 7,9 milioni. Infine, 3,5 milioni di euro per interventi di sistemazione idrogeologica a Baselice, nel Sannio”.

“Investire, prevedendo risorse importanti, significa soprattutto – ha sottolineato Zinzi - puntare sulla prevenzione del rischio idrogeologico. La Campania ha finora pagato un prezzo troppo alto a causa di eventi catastrofici e straordinari che hanno provocato ingenti danni. Di fronte a questo quadro, accogliamo con favore l’intervento del Governo che, con un atto di grande concretezza, decide di investire per rendere più sicura la nostra regione, mettendo un argine alle mancate politiche di gestione del territorio che si sono susseguite negli ultimi anni. Ringrazio il viceministro Vannia Gava per il grande impegno, con la Lega la Campania è al centro dell’agenda di governo”.