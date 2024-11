Trump vince e Schlein va in tilt: "Chi festeggia oggi, smetterà presto"

06 novembre 2024 a

Donald Trump tornerà a Washington in qualità di 47esimo presidente degli Stati Uniti e la sinistra italiana, a poche ore dall'ufficializzazione dei risultati, è già andata in tilt. "Una brutta notizia per l'Europa e per l'Italia": così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito la vittoria del candidato repubblicano negli Usa. Intervenuta a un appuntamento a Terni e parlando delle prossime elezioni regionali, la leader Dem ha anche azzardato una previsione sul tycoon che sta già facendo discutere. "Chi oggi festeggia Trump per ragioni di bandiera smetterà presto quando gli effetti di una nuova politica protezionistica colpiranno imprese e lavoratori in Europa e qui nel nostro Paese", ha sentenziato. "Anche in questi ultimi giorni - ha proseguito parlando del magnate - ha dichiarato di nuovo la sua ostilità verso l'Ue".

La soluzione suggerita dalla leader del Pd? "Occorre uno slancio forte dell'Unione Europea". Ma Schlein, a sinistra, non è stata la sola a esprimere dissenso. Il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, per esempio, su X ha scritto: "Una brutta giornata. Con Trump vengono avanti Usa con meno diritti e meno libertà, degli Usa contro le donne le minoranze e i giovani. Vince il negazionismo di fronte alla crisi climatica. Ancora una volta la paura, la povertà e la guerra portano a destra". Angelo Bonelli dei Verdi, ha invece dichiarato che "non c'è nulla di cui congratularsi: Trump lavorerà per costruire un'internazionale sovranista volta a demolire l'Europa e i diritti sociali, civili e ambientali. La vittoria del tycoon americano pone una questione seria da un punto di vista economico e politico, anche in relazione ai legami di Trump con Elon Musk, un oligarca che concentra nelle proprie mani un enorme potere comunicativo e che, attraverso le sue piattaforme, troppo spesso diffonde fake news".