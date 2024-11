4 novembre, celebrazione di Valditara: “Ringraziamento alle forze armate per l'impegno di ogni giorno”

04 novembre 2024 a

a

a

Il 4 novembre l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale.

A celebrare la ricorrenza sui social è Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito: “In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate il mio pensiero - ha scritto su X, l’ex Twitter, l’esponente del governo Meloni - va non solo al sacrificio e al coraggio di chi ci ha preceduto nella costruzione dell'unità nazionale, ma anche all'impegno di migliaia di donne e uomini che, con silenziosa dedizione, scelgono ogni giorno di servire il nostro Paese. Le Forze Armate sono molto più di un baluardo della sicurezza nazionale. Sono il cuore pulsante della solidarietà, pronte a intervenire dove c'è bisogno di aiuto, a sostenere le comunità colpite da calamità, a garantire la pace in terre lontane, spesso a rischio della propria vita. A loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento”.