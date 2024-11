Il Tempo svela il retroscena sul futuro dei 5 Stelle. E Conte si infuria

03 novembre 2024 a

a

a

Il retroscena de Il Tempo sul futuro del Movimento 5 Stelle, che confermiamo, ha mandato Giuseppe Conte su tutte le furie. "Si smentisce categoricamente quanto riportato nell’articolo de Il Tempo, a firma di Luigi Bisignani. Le arzigogolate ricostruzioni sono frutto della sfrenata, denigratoria fantasia dell’autore, che da tempo si è conquistato un posto di rilievo nell’ambito di una insistita e costante campagna nei confronti del M5S", si legge in una nota ufficiale del partito. E ancora: "Quando però scende a dettagli reali, come quando scrive di un fantomatico incontro tra Giuseppe Conte e Marina Berlusconi, diventa doveroso intervenire: questo incontro non c’è mai stato; è una pura invenzione, l’ennesima, dell’autore".

Conte progetta il futuro con una donna al comando. Il piano per il M5S

Reazione, questa, che arriva dopo l'indiscrezione riportata sulle nostre colonne in merito al piano che il leader del Movimento 5 Stelle ha in mente per salvare il partito dopo le ripetute battute d'arresto elettorali. "Se disarcionato, proverà a puntare su un volto femminile per la successione. Ha già in mente tre donne di ferro tra le quali scegliere: Alessandra Todde, l'eroina sarda che, grazie a una politica ea una comunicazione efficace, sta facendo reale opposizione al governo Meloni; Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, fautrice del digitale e dell'IA, grazie alla storica vicinanza con Davide Casaleggio nonché custode della “fu” piattaforma Rousseau; ultima ma non ultima, Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, azzoppata dai giudici", ha scritto Luigi Bisignani.

"Conte? Disastri elettorali": la delusione di Casaleggio. Il valore che manca

A far perdere le staffe a Giuseppe Conte è stato soprattutto il retroscena sull'incontro con Marina Berlusconi. "Conte ama fantasticare e, visto che il desiderio di rientrare a Chigi è al momento infattibile, ha deviato le sue fantasie e ora sogna perfino di essere 'adottato' da Marina Berlusconi. Pare che i due si siano incontrati in gran segreto e che il leader pentastellato ne sia rimasto affascinato", si legge nell'edizione odierna del quotidiano romano.