Elezioni Liguria, Bucci in leggero vantaggio su Orlando dopo le prime proiezioni

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali in Liguria è avanti il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci con il 47-51% sul candidato di centrosinistra Andrea Orlando con il 45,5-49,5%, con una copertura del campione del 92%. A seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) tra lo 0,0 e lo 2%.

Secondo gli instant poll a cura di Swg per lo ’Speciale Tg La7 elezioni Liguria' alle regionali è leggermente avanti il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci tra il 46 e il 50% mentre il candidato di centrosinistra Andrea Orlando è tra il 45 e il 49%. Altri candidati sono tra il 4-6%. Copertura dell’85%.

Clima sereno, ma molto prudente, al comitato di Bucci. Lo staff del sindaco di Genova e i candidati delle due liste civiche che lo sostengono seguono dal comitato allestito nel centro città lo spoglio del voto, mentre il primo cittadino ha scelto di dedicare il pomeriggio al suo lavoro in Comune. Un atteggiamento che riflette la volontà, espressa all’evento di chiusura della campagna elettorale di venerdì, di voler essere il «sindaco della Liguria», in caso di vittoria. Tra i suoi si respira prudenza nella consapevolezza che la sfida tra Bucci e il candidato di centrosinistra Orlando sarà un testa a testa. Occhi puntati oltre che sugli exit poll e anche sulle percentuali dell’affluenza nei territori storicamente fedeli al centrodestra, come la provincia di Imperia. Bucci si sposterà nella sede del comitato elettorale solo quando i risultati saranno più consolidati, nel tardo pomeriggio o addirittura - fanno notare i suoi con un pò di scaramanzia - in serata. Sia in caso di sconfitta che in quello di vittoria, il sindaco commenterà i risultati delle elezioni dalla sala stampa allestita al comitato elettorale.