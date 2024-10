Report a gamba tesa sul governo mentre le urne in Liguria sono ancora aperte

Gianni Di Capua 27 ottobre 2024 a

Alla faccia di TeleMeloni stasera Report - su Rai3 - farà tutta una trasmissione antigovernativa. Si parte con il servizio di Giorgio Mottola «Da Boccia a Boccioni» sul ministro della Cultura Alessandro Giuli. A seguire «Liguria nostra» di Luca Chianca sull’ex governatore Giovanni Toti. Il terzo servizio è «Rimetta a posto la candela» sulla vicenda della denuncia di furto a Vittorio Sgarbi (di un’opera d'arte del Seicento). Gran finale su «La strage nascosta» sul naufragio di Roccella Jonica del 16 e 17 giugno di quest’anno. Una monografica a urne liguri aperte che ha fatto infuriare il centrodestra.

Il capogruppo dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha tuonato: «Trovo grave che a urne aperte ci sia un programma della Rai (Report, ndr), che faccia propaganda elettorale. Queste sono le cose gravi e non capisco perché i vertici della Rai e l’Agcom tollerino campagne elettorali del servizio pubblico sbilanciate a sinistra - ha continuato -. Altro che "TeleMeloni", questo è molto più grave dell’errore di Corsini (dare dell’infame a Formigli, ndr)». Gasparri si è detto pronto «a denunciare tutti» e chiedere l’intervento dei vertici di viale Mazzini «altrimenti saranno colpevoli anche loro insieme al conduttore della trasmissione».

Nel frattempo il ministro Giuli ha annunciato che vedrà la puntata che lo riguarda «in diretta al telefono col mio legale». Poi ha ridimensionato la portata della rivelazione sulla sua militanza nel movimento di ispirazione neonazista: «E c’era bisogno che lo dicesse Rainaldo Graziani? Lo avevo già scritto io in passato, sul Foglio», ha sogghignato. Dal canto suo, Ranucci ha assicurato di non violare alcuna normativa Agcom. «Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti. Oltretutto essendo un’elezione territoriale non contempla neanche il numero per l’osservazione della par condicio a livello nazionale. Sono tranquillo», ha assicurato.