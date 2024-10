Governo Meloni, Ghisleri: "Molto forte". I dati dello "stallo importante" a sinistra

22 ottobre 2024 a

La "luna di miele" con gli italiani non è finita. A due anni dal giuramento, il governo Meloni continua a convincere gli italiani. Nei sondaggi Fratelli d'Italia vola e la sua leader è la più amata. Lo ha confermato anche Alessandra Ghisleri. Ospite oggi a Tagadà, il programma di politica e di attualità che va in onda tutti i pomeriggi su La7, la direttrice di Euromedia Research ha usato parole chiare ed è partita da dati che vengono messi con costanza nero su bianco. "Dopo due anni, Fratelli d'Italia dal 26% rimane su una media tra il 29 e il 30% in tutti i sondaggi. L'ultimo, quello di Swg di ieri sera, lo dava addirittura in crescita", ha detto per iniziare l'esperta. Anche gli altri partiti di maggioranza ottengono la fiducia di chi va al voto. Forza Italia, in particolar modo, "cresce". Numeri non ugualmente soddisfacenti quelli ottenuti dal Partito Democratico, che invece "dal 23, 24% scende al 22%", ha fatto notare la sondaggista.

Ma che cosa bisogna dedurre da questi dati? Qual è il significato? "Rimane un elettore su due. E questa è la parte più delicata. Quelli che votano, però, rimangono delle tifoserie molto accese. E queste tifoserie sostengono in maniera molto forte la propria parte politica", ha analizzato in diretta la direttrice di Euromedia Research. La differenza tra maggioranza e opposizioni è sostanziale. "Sono molto presenti nel centrodestra e meno nel centrosinistra. È difficile, dopo due anni, mantenere lo stesso consenso", ha sottolineato la sondaggista. "C'è una crescita del centrodestra e uno stallo importante del centrosinistra", ha concluso.