Schlein, De Luca, Magi...FdI li inchioda: "Cosa ha fatto la sinistra?". L'affondo

22 ottobre 2024 a

"Cosa ha fatto la sinistra nei due anni di Governo Meloni: ridere". Fratelli d’Italia usa l'arma dell'ironia sui social per inchiodare le opposizioni. Al post è allegato un video di un minuto e mezzo - con "Maracaibo" a fare da colonna sonora - in cui si vede la segretaria del Pd, Elly Schlein, ballare su un palco assieme all’europarlamentare dem Alessandro Zan. Presente poi l’insulto rivolto alla premier dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Cosa ha fatto la sinistra nei due anni di #GovernoMeloni: ridere. pic.twitter.com/gA3NqOLPrw — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) October 22, 2024

Altre immagini mostrano quindi il segretario di +Europa, Riccardo Magi, bloccato davanti al centro migranti di Shengjin, in Albania. Nella clip trovano spazio anche le deputata del M5s, Vittoria Baldino e Susanna Cherchi: la prima viene mostrata in Aula mentre accusa Meloni di essere "una bugiarda", la seconda mentre afferma "non dimenticate piazzale Loreto". Sul finale protagonista ancora la segretaria del Pd in occasione del duetto con J-Ax al concerto degli Articolo 31. Il video si conclude quindi con la scritta "fortuna che stanno all’opposizione".