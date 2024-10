Unifil, “attacchi inaccettabili”. La bozza dei leader Ue sul Libano: Israele si fermi subito

16 ottobre 2024 a

Il Consiglio Europeo esprime «grave preoccupazione per gli attacchi delle forze di difesa israeliane contro la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), che hanno provocato il ferimento di numerosi operatori di pace». È questo quanto si legge nell’ultima bozza delle conclusioni dei leader Ue, che porta la data di ieri. Per i leader, «questi attacchi di Israele costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e sono totalmente inaccettabili. Devono cessare immediatamente». Il Consiglio Europeo «ricorda che tutti gli attori hanno l’obbligo di adottare le misure necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei beni delle Nazioni Unite e di rispettare in ogni momento l’inviolabilità delle sedi delle Nazioni Unite».

Il Consiglio Europeo «sostiene il ruolo fondamentale di stabilizzazione dell’Unifil nel Libano Meridionale e invita tutte le parti a proteggere e sostenere l’importante missione dell’Unifil». Il Consiglio Europeo esorta infine «tutte le parti a rispettare pienamente i propri obblighi volti a garantire in ogni momento la sicurezza e l’incolumità del personale dell’Unifil e a consentire all’Unifil di continuare ad attuare il proprio mandato». Continua il braccio di ferro dopo quanto successo negli scorsi giorni in Medio Oriente, con l'attacco alle basi del contingente Onu.