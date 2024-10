Manovra, Meloni soddisfatta: "Conti in ordine senza aumentare le tasse"

16 ottobre 2024 a

"Voglio ringraziare ovviamente Matteo Salvini e Antonio Tajani. Voglio ringraziare tutti i ministri, voglio ringraziare il ministro Giorgetti. La manovra è una manovra seria, di buon senso, che concentra le non molte risorse che abbiamo a disposizione in quelle che noi consideriamo essere le priorità di questa nazione e ricalca il lavoro già fatto con le precedenti manovre. In quello che è un piccolo record perché in meno di due anni di governo noi abbiamo già approvato tre manovre di bilancio", ha aggiunto. "La strategia rimane la stessa: ci concentriamo sui redditi, sui salari, sul lavoro, sul sostegno alle imprese, sulla salute dei cittadini, sulla famiglia. Lo facciamo senza aumentare le tasse per i cittadini. Pure in una situazione molto complessa lo facciamo tenendo i conti in ordine", ha evidenziato la premier.

Nella manovra economica "ci siamo occupati ancora di sanità - evidenzia - il Fondo Sanitario arriverà nel 2025 alla cifra record di 136,5 miliardi di euro e 140 miliardi di euro nel 2026. Mai così tante risorse erano state messe nel Fondo Sanitario Nazionale. Chiaramente è nostra intenzione discutere con le Regioni su quali debbano essere le priorità sulle quali concentrare queste risorse". Ma come il governo come copre le misure della manovra? "3,6 miliardi circa arrivano da banche e assicurazioni; altri 3 miliardi e mezzo arrivano dai ministeri e per il resto ha lavorato molto bene la nostra riforma fiscale perché tra entrate, lotta all’evasione fiscale, avevamo delle risorse che potevamo utilizzare", ha spiegato Meloni.