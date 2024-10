Medioriente, Sergio Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

11 ottobre 2024 a

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al Palazzo del Quirinale, per mercoledì 23 ottobre, a partire dalle 10.

L'ordine del giorno prevede "l'esame dell'evoluzione dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina, delle iniziative in ambito internazionale ed europeo e dello stato delle missioni militari italiane nella regione mediorientale"