Nomine Rai, la maggioranza non va in Vigilanza: salta la plenaria

Manca il numero legale in commissione di Vigilanza Rai, convocata per fissare la data per la votazione di convalida della nomina a presidente di Simona Agnes. I parlamentari di centrodestra hanno infatti disertato la seduta e, non essendo sufficiente il numero dei presenti, non si è potuto procedere all’apertura della commissione. La presidente della commissione, Barbara Floridia (M5S), convocherà un ufficio di presidenza in serata, per fissare una nuova data della riunione. Ieri la stessa Floridia ha annunciato che, in mancanza di un accordo sulla data per la votazione su Agnes, procederà comunque a calendarizzarla entro venerdì, come prevede il regolamento che concede al massimo 10 giorni dalla nomina del presidente in cda.