Governo, numeri record nei sondaggi. Meloni gongola: “Grande motivo di orgoglio”

I partiti di Centrodestra crescono dal 43% delle urne del 2022 al 47%: nessuna coalizione è salita così tanto a Palazzo Chigi. È questo quanto segnala Libero nell’articolo dal titolo “Il consenso record del governo Meloni”. E la pagina del quotidiano diretto da Mario Sechi - dove si segnala che “non c’è stato altro governo che, a due anni dalla nascita, sia aumentato in maniera così esponenziale - viene rilanciata dalla stessa Giorgia Meloni sul proprio profilo di X: “Non sono solita soffermarmi sui sondaggi, ma constatare che, a due anni dalla nascita del nostro Governo, la fiducia degli italiani nella coalizione di centrodestra non solo rimane solida, ma continua a crescere, è per noi un grande motivo di orgoglio. Un segnale che ci sprona a lavorare ancora più assiduamente, sempre con serietà e determinazione, al servizio della nostra Nazione e di tutti i cittadini. Grazie di cuore per il vostro sostegno e la vostra fiducia, che non tradiremo mai”. Dati che smentiscono il crollo vaticinato dalla sinistra durante i mesi precedenti alle elezioni politiche.