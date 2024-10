Manovra, da Tajani l'altolà sulla tassazione degli extraprofitti: “Discorsi extraterrestri”

05 ottobre 2024 a

La Manovra si avvicina e Antonio Tajani marca il territorio. In un’intervista a La Stampa il leader di Forza Italia ha usato parole chiare e nette sul discorso di tassare gli extraprofitti: «Il ministro Giorgetti sta lavorando seriamente con i ministri alla nuova legge di Bilancio. Tutti devono contribuire, pagando le tasse che già ci sono. E confermo con chiarezza che la visione di Forza Italia è questa, lavoriamo a una manovra che sarà importante e rigorosa, ma finché saremo al governo non ci sarà nessuna nuova tassa. Il concetto di ‘extraprofitto’ è un concetto incomprensibile. Cosa vuol dire? Che è un profitto illegale? Allora si chiama la guardia di finanza. Ma se qualcuno guadagna molto, pagherà le tasse in base al sistema fiscale che abbiamo».

«Extraprofitto è un concetto extraterrestre», ha evidenziato ancora il presidente azzurro. «L’unico modo corretto per chiedere sostegno a banche, assicurazioni, società finanziarie o a chiunque altro è quello di coinvolgerle in uno sforzo collettivo», continua, e il confronto «deve essere aperto, anche per assicurare gli investitori stranieri che sono interessati all’Italia».

Sul tema dello ius scholae, il vice premier si dice convinto «che poco alla volta anche i partiti con cui» Forza Italia è «saldamente alleata per il governo del Paese, si apriranno a una discussione pratica e responsabile». «Voglio confrontarmi con loro sui problemi, sulle riforme, sul futuro dell’Italia. Senza atteggiamenti ideologici, senza guardare al passato ma costruendo il futuro del nostro Paese», il resto del discorso di Tajani.