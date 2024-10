Grillo, rasoiata a Conte: "Aspettando le risposte". La faida M5s corre sui social

03 ottobre 2024 a

"Aspettando le risposte di Conte", a Beppe Grillo è cresciuta la barba. È solo un fotoritocco quello pubblicato sui social dal garante M5S, ma vuole dare l’idea di quanto lunga sia l’attesa per la replica del presidente del Movimento alle sue richieste di chiarimenti rispetto allo svolgimento della prossima assemblea costituente. Non a caso, Grillo rilancia via social il post pubblicato sul proprio blog il 12 settembre scorso, che conteneva appunto le domande indirizzate a Giuseppe Conte.

Lo scontro tra le due fazioni è esploso con la decisione di avviare una fase costituente nel movimento. I fan dell'Elevato danno sotto a Conte: "Non ti risponderà mai, lui reciterà la parte del grillino più grillino di te (vedi attacco frontale a Renzi come messaggio alla base) perché vuole batterti 'democraticamente'", scrive un utente su X in calce al post di Grillo. Tanti anche i fan dell'ex Avvocato del popolo: "Beppe tranquillo te le daremo noi iscritti le risposte, aspetta la Costituente e avrai tutte le risposte. Risponderemo a te, a Draghi, a Renzi e al PD. Insomma a tutti quelli che vorrebbero che il Movimento si sciogliesse come neve al sole", si legge in un altro commento.