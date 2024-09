Dossier, Gasparri: "Tema in capigruppo, se ne discuta in Parlamento"

30 settembre 2024 a

a

a

Nomi passati al setaccio e un numero mostruoso di documenti trafugati dalle banche dati. I nuovi atti della Procura di Perugia hanno delineato il modus operandi che Pasquale Striano metteva in atto in quel verminaio dell'Antimafia per ottenere documenti su politici (soprattutto di centrodestra) e vip e passarli agli amici giornalisti di Domani, indagati in concorso con il finanziere e con l’ex pm Antonio Laudati perché, secondo gli inquirenti, erano loro a chiedere le ricerche illecite sul sistema analisti per carpire dati riservati. "Il presidente La Russa ha posto in capigruppo la questione del dossieraggio di Perugia, di fronte al clamore di questi accessi a dati di personalità varie, chiede di capire cosa dovrebbe fare il Parlamento, qui reagiamo a tante cose, ma di questo in Aula non se ne è mai parlato". Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di FI, al termine della capigruppo di Palazzo Madama.

007 missione Papeete: tutti i dossier costruiti dagli spioni per distruggere Salvini

"Noi siamo d’accordissimo a parlarne ovunque e comunque. Possono venire in aula dei ministri, potrebbero venire in aula il ministro della Giustizia, il sottosegretario Mantovano, questo si vedrà, non è stato deciso, però si è introdotto questo tema ed è una cosa per noi di Forza Italia molto positiva", ha continuato Gasparri. Su questo sistema fatto di intrusioni illecite ai sistemi e articoli giornalistici è intervenuto, in un'intervista a Il Giornale, anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Le dimensioni di queste interferenze illecite sono state denunciate sia dal procuratore antimafia sia dalla Procura di Perugia. Non sappiamo ancora quale sia la loro estensione reale, ma essa dovrà essere accertata, nel rispetto delle rispettive competenze, sia dalla magistratura sia dalla Commissione antimafia. Nel caso in cui fossero coinvolti magistrati, il mio ministero interverrebbe secondo i suoi obblighi istituzionali. Una cosa è certa: si tratta di fatti di gravità inaudita, sui quali va fatta chiarezza senza indugio", ha dichiarato.