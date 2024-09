Antonio Tajani incontra Friedrich Merz: "Protagonisti delle sfide europee"

27 settembre 2024 a

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Berlino il leader dell’Unione cristiano-democratica tedesca (Cdu), Friedrich Merz. "Sintonia, collaborazione e amicizia", ha scritto il vicepremier in un messaggio su X. "Le sfide europee ci vedranno ancora protagonisti, fianco a fianco, per rafforzare la crescita dell’Ue e il legame tra Italia e Germania. Sarò felice di ospitarlo a Roma nei prossimi mesi", ha aggiunto. Colloquio, questo, che si inserisce in un quadro di collaborazione e unione di obiettivi tra i due Paesi. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri pomeriggio una conversazione telefonica con il Cancelliere Olaf Scholz per un confronto sui temi caldi dell'agenda internazionale, con un focus dedicato al contrasto dell'immigrazione irregolare su cui il governo tedesco ha imposto un giro di vite.

Meloni-Scholz, telefonata su migranti e frontiere: "Stretto raccordo"

I due Capi di Governo hanno discusso delle principali questioni bilaterali e internazionali, a partire dal conflitto in Ucraina fino alle tensioni, che nelle ultime ore hanno toccato il Medio Oriente. Al centro della telefonata soprattutto l'immigrazione irregolare. È stato concordato di mantenere uno stretto raccordo sul tema in vista dei prossimi Consigli Europei, con l’obiettivo di consolidare il nesso tra dimensione interna ed esterna della politica migratoria Ue, rafforzando in particolare le politiche in tema di partenariati con i Paesi di origine e transito dei migranti, ritorni, lotta ai trafficanti di esseri umani e migrazione

legale.