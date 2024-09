4 di sera, Tovalieri sbotta con l'attivista di Potere al popolo: "Volete solo zittire"

26 settembre 2024 a

Due visioni contrapposte quelle di Isabella Tovalieri della Lega e Bianca Tedone di Potere al popo0lo. Terreno dello scontro le misure contenute nel dl sicurezza che inaspriscono le norme per le occupazioni abusive e le manifestazioni come i blocchi stradali. L'esponente della sinistra militante nella puntata di giovedì 26 settembre di Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete4, rivendica il "diritto di espressione" e davanti alle immagini dei blitz per impedire ai ministri del governo di Giorgia Meloni di parlare - da Valditara a Roccella - afferma che si tratta solo di "azioni comunicative che cercano di mettere sotto i riflettori e di denunciare delle cose vergognose della nostra classe dirigente e della nostra classe politica".

Fa l'esempio delle mobilitazioni degli studenti "nei luoghi dell'Istruzione a sostegno del popolo palestinese perché non volevano che le proprie università i luoghi in cui studiano fossero complici del genocidio in Palestina" mentre il pacchetto sicurezza che "è stato approvato va a colpire in maniera mirata le lotte sociali politiche, sindacali e ambientaliste". Discorsi che fanno balzare sulla sedia Tovalieri. "Condivido che manifestare sia un diritto ma è un dovere anche farlo nei modi e nelle condizioni che sono stabilite dalla legge, senza prevaricare i diritti degli altri, perché se esercito il mio diritto a contestare un ministro piuttosto che un personaggio politico, sto privando gli altri della possibilità di essere informati".

Insomma, "vi trincerate dietro al paravento della democrazia ma volete solo ed esclusivamente zittire chi la pensa diversamente da voi", è l'affondo della leghista con Tedone che ribatte: "Gli studenti devono prendere la parola con forza". La leghista non ci sta e inchioda la doppia morale della sinistra antagonista: se a manifestare sono "persone di destra si tratta di pericolosi fascisti, se di sinistra sono degli zelanti attivisti...".