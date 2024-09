Rai, rinnovo dei vertici: Frangi e Natale eletti componenti del Cda

26 settembre 2024 a

La maggioranza ha tirato dritto sul rinnovo dei vertici Rai e ha aperto alla richiesta dell'opposizione di incardinare in tempi rapidi la riforma della tv pubblica. Un passo, questo, apprezzato sia dal M5S che da Avs, che hanno confermato la loro partecipazione al voto per i quattro consiglieri di nomina parlamentare. L'Aula della Camera ha proclamato l'elezione di Federica Frangi e di Roberto Natale quali componenti del Cda della Rai. Il Senato, le cui urne sono aperte fino alle 13, procederà all'elezione degli altri due consiglieri di nomina parlamentare dell'azienda. Erano presenti 231 deputati. La candidata del centrodestra ha ottenuto 174 voti, mentre il candidato di riferimento di Avs ha incassato 45 consensi. Il Pd e Iv non hanno partecipato alle votazioni.

Gasparri conferma la posizione di FI: "Ci auguriamo che Agnes sia designata"

Le Camere eleggono quattro membri del Consiglio di amministrazione che resteranno in carica, secondo le regole attuali, per 3 anni. Poi, la partita si sposterà in commissione di Vigilanza, la cui presidente è Barbara Floridia, dove serviranno le preferenze di due terzi dei componenti per scegliere il presidente (il cui nome, insieme a quello dell'amministratore delegato, viene indicato dal ministero dell'Economia e nominato dal Consiglio dei ministri).