Sicurezza negli ospedali, Gasparri e Regimenti in visita al San Camillo

Questa mattina il segretario romano di Forza Italia, assessore Luisa Regimenti, e il capogruppo al Senato di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri, insieme ai consiglieri Municipali, Pietrangelo Massaro e Alessandro Galletti, hanno visitato il Pronto soccorso del San Camillo di Roma. «Stiamo dando attuazione alle indicazioni date dall’onorevole Antonio Tajani, che ha chiesto di verificare la condizione di sicurezza dei Pronto soccorso in tutta Italia, visto che recentemente sono stati vittime di violenti aggressioni», hanno affermato in una nota congiunta.

«La struttura del San Camillo è apparsa assolutamente adeguata sotto il profilo della sicurezza, grazie all’impegno della Polizia di Stato, della vigilanza privata e di un apposito punto di presenza disposto dalla Questura di Roma. Abbiamo assicurato il massimo impegno di Forza Italia affinchè sia dedicata la massima attenzione alle nostre strutture sanitarie, anche sotto il profilo della sicurezza per tutelare medici e infermieri che si trovano in prima linea. L’occasione è stata utile anche per constatare le potenzialità che l’area del San Camillo ha e, quindi, per poter realizzare, per il Pronto soccorso e per altri reparti, soluzioni che siano più in linea con le esigenze di una medicina moderna. Di questo Forza Italia si farà portatrice nell’ambito della Regione Lazio», hanno concluso gli esponenti di Forza Italia.