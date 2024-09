Scuola, 55 milioni alle Fondazioni Its Academy. Valditara: "Rafforziamo la rete"

18 settembre 2024 a

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi il decreto a favore di 19 nuove Fondazioni Its academy, che hanno avviato nel 2023 almeno un percorso formativo. Grazie al provvedimento - riferisce il ministero in una nota - le nuove Fondazioni Its riceveranno complessivamente oltre 55 milioni di euro, di cui 36,5 milioni per il potenziamento dei laboratori per la formazione con tecnologie 4.0 e 18,9 milioni per l’ampliamento dell’offerta formativa, andando ad aggiungersi alle 125 Fondazioni destinatarie di pregressi finanziamenti.

«Con questo decreto - ha dichiarato il ministro - rafforziamo ulteriormente la rete degli Istituti Tecnologici Superiori e, in particolare, consentiamo alle nuove 19 Fondazioni Its Academy di ampliare le proprie attività formative, contribuendo anche allo sviluppo della filiera tecnologico-professionale, che costituisce uno dei pilastri dell’innovazione della formazione terziaria, in continuità con l’istruzione secondaria tecnica e professionale e in linea con la riforma del 4+2. Si tratta di un canale della formazione che nel suo complesso - prosegue Valditara - riveste un’importanza strategica per rispondere con competenze adeguate al fabbisogno del mercato del lavoro e alle nuove sfide del sistema produttivo italiano».

Le Fondazioni Its finanziate con il decreto odierno dovranno ora predisporre i progetti per la realizzazione delle attività di potenziamento dei laboratori e della formazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto e con le istruzioni operative, nel costante rispetto dei target del Pnrr.