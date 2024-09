Starmer da Meloni: "Ha abbattuto gli sbarchi, qui per capire come ha fatto"

16 settembre 2024 a

Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, è a Roma ospite della premier Giorgia Meloni che lo ha ricevuto nella suggestiva tenuta di Villa Doria Pamphilj. Il premier laburista è stato accolto dal picchetto d’onore prima dei colloqui tra i due leader. Lo stesso Starmer ha spiegato le ragioni della visita in una dichiarazione ai media britannici in cui afferma di essere venuto in Italia per imparare come porre un freno all’immigrazione irregolare. In patria era stato ammonito da colleghi di partito e dalle Ong che gli chiedevano di non imitare il "modello Albania" del governo Meloni. Starmer ha difeso il suo viaggio per conoscere meglio l’approccio italiano, sostenendo che da tempo chiede di concentrarsi di più sul "lavoro a monte", ovvero impedire in primo luogo ai migranti di partire.

"Sono qui per discutere con il primo ministro Giorgia Meloni, su come gestire l’immigrazione illegale" ha detto nel dettaglio il leader laburista, "Qui ci sono state delle riduzioni piuttosto drastiche. Quindi voglio capire come è successo. Sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei Paesi da cui provengono i migranti. Credo da tempo che la prevenzione e lo stop ai viaggi siano uno dei modi migliori per affrontare questo particolare problema. Quindi sono molto interessato a sapere come è stato fatto questo lavoro a monte, esaminando, ovviamente, altri schemi, e non vedo l’ora di avere un incontro con il primo ministro con la quale c’è già la volontà comune di lavorare insieme (per porre un freno) a questo vile commercio". Riconoscimento che rischia di provocare un travaso di bile alla sinistra italiana...