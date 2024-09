Liguria, il centrodestra vuole chiudere per il candidato. Chi resta in corsa

08 settembre 2024 a

Il centrodestra domani proverà a chiudere il dossier sul candidato in Liguria da contrapporre all’ex ministro del Pd, Andrea Orlando. Il tema dovrebbe essere sul tavolo, riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, di un incontro - possibile in serata - tra i leader della coalizione. Già nell’ultimo vertice Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno discusso sulla campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali, l’intenzione nell’alleanza sarebbe quella di tirare le somme, anche se non è detto che si arriverà alla fumata bianca.

Al momento due sono le candidature più accreditate, quella di Ilaria Cavo, rilanciata da Noi moderati e sulla quale c’è anche la convergenza di Fratelli d’Italia, e quella del leghista Edoardo Rixi, viceministro al Mit. Quest’ultimo alla festa di Fdi che si è tenuta ieri sera a Beverino (La Spezia) ha spiegato di ritenersi un militante e di essere disponibile a scendere in campo se la decisione in tale direzione dovesse partorire dall’intera alleanza, a partire dalla premier Meloni. Ma le urne in Liguria rischiano di intersecarsi con i prossimi appuntamenti elettorali, perché la Lega punterebbe a una candidatura senza ’quota’, per evitare di chiudere definitivamente le porte a Luca Zaia in Veneto, regione però ’prenotata’ da Fdi per il senatore Luca De Carlo. «Bisogna fare in fretta», la tesi degli ’ex lumbard’.

FI e Fdi non escluderebbero di appoggiare Rixi ma solo se a proporre la candidatura fosse apertamente la Lega. E dunque la partita sarebbe ancora aperta. Il partito di via Bellerio se non si creassero le condizioni per una discesa in campo di Rixi punterebbe sul vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi. «Rixi è un ottimo candidato, se non sarà lui allora - ha detto l’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - bisogna che si presenti la persona che ha la maggiore fiducia dei cittadini, i sondaggi dicono che è la Cavo». Che si è detta pronta a fare la sua parte. E’ arrivato il tempo delle scelte.