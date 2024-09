Sangiuliano, Meloni non lo dimentica: “Lavoro importante”. Poi fulmina Boccia

07 settembre 2024 a

Il caso Sangiuliano-Boccia si è concluso con le dimissioni del ministro della Cultura. Ma Giorgia Meloni lancia uno strale all’imprenditrice di Pompei nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio: “Non credo di dover battibeccare con questa persona (Maria Rosaria Boccia, ndr). Ma lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come l'ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona”. La premier ha poi spezzato una lancia in favore dell’ex ministro: “Ringrazio ancoro una volta Gennaro Sangiuliano, come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore, meno notizia, è stato importante il lavoro che il ministro ha fatto. È stato intelligente chiudere la vergogna tutta italiana di musei e siti chiusi durante i giorni di festa”

La leader di Fratelli d’Italia ha poi mandato un messaggio alla sinistra dopo la chiusura della vicenda: “Se qualcuno pensa che questioni come queste possano indebolire il governo, temo che non accadrà. E' morto il re, viva il re. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro. C’è stata una forte campagna mediatica che ha trasformato una questione privata in un fatto pubblico. E' un precedente al quale non intendo prestarmi, ed è la ragione per la quale inizialmente non ho accettato le dimissioni del ministro Sangiuliano. Le ho accettate quando le ha presentate come irrevocabili perché voleva liberarsi dalla condizione di ministro perché capiva, come capisco io, che l'autorevolezza del governo non poteva continuare ad essere sottoposta a questa pressione mediatica”.

“Intendo - ha assicurato Meloni - fare il mio lavoro, intendo farlo bene e fino alla fine della legislatura. Il governo ha fatto quello che doveva fare, per me è importante che il governo mantenga la sua autorevolezza, spero che Alessandro Giuli possa continuare l'ottimo lavoro di Sangiuliano".