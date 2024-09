Europa, Renew attacca Fitto ma Renzi lo difende: "Politico capace"

04 settembre 2024 a

Fa discutere l'anticipazione su Raffaele Fitto vicepresidente della Commissione europea con delega all'economia. La presidente del Gruppo Renew ha criticato tale nomina, sebbene ancora a livello ipotetico.

Meloni batte Ursula, Mr. 1000 miliardi Fitto pesa più di Gentiloni

«La nomina di Fitto non deve preoccupare von der Leyen e sbaglia la presidente del gruppo Renew a porre problemi in tal senso. Raffaele Fitto è un avversario interno e noi contrastiamo il governo Meloni ma l’onestà intellettuale vuole che si dica chiaramente che Fitto è un sincero democratico e un politico capace». A rilevarlo è Matteo Renzi. «Porre questioni sul nome di Raffaele Fitto non è accettabile perché la storia personale del ministro è garanzia di serietà. E anche l’opposizione - sottolinea il leader di Italia Viva - ha il dovere di difendere il Commissario italiano».