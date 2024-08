Vannacci-La Russa, scintille social. “Desolazione”, la critica è fulminante

31 agosto 2024 a

Usa i social Roberto Vannacci per attaccare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Levandosi qualche sassolino dalle scarpe, dopo le critiche ricevute dalla seconda carica dello Stato, tra i fondatori di Fratelli d’Italia. Su Facebook il generale – eletto con la Lega all’Europarlamento - posta oggi due foto. La prima -titolo: desolazione alla Versiliana - è uno scatto del 30 agosto, durante l’intervista a La Russa alla kermesse di Marina di Pietrasanta, dove sottolinea Vannacci si sono contate «circa 120 persone contate... (era presente anche Giovanni Donzelli che ha mobilitato tutto il partito)».

Poi affianca un secondo scatto, in cui il generale parla di sé stesso in terza persona: «Il confronto con la serata di Vannacci dello scorso 24 agosto che ha radunato 1000 persone, di cui molte rimaste in piedi, non è neanche possibile...». A seguire hashtag in stile Vannacci, tra cui spiccano #Decima #menefrego. Tra i commenti qualcuno scrive «se si continua con questa ipocrisia di Maurizio Gasparri che attacca Vannacci che a sua volta attacca La Russa... beh, si sta facendo il gioco che vuole la sinistra», parole quella di Luciano che lo stesso Vannacci commenta: «Nessun attacco, solo una risposta a La Russa che non ha mai perso occasione per criticarmi e sminuirmi. Per me la cosa finisce qua».