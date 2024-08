Sondaggio Istituto Piepoli, Meloni vola. I dati che spazzano via le teorie sinistre

Gabriele Imperiale 26 agosto 2024 a

Nuovi sondaggi, stessa situazione. Fratelli d’Italia si conferma primo partito e guadagna consensi, il centrodestra continua a dominare le preferenze degli italiani, stabili le opposizioni e sempre più nel baratro il centro di Calenda e Renzi. È il quadro che disegna l’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli trasmesso durante la puntata di Omnibus su La 7. Giorgia Meloni continua a convincere gli elettori: il suo partito si assesta al 28,5% e registra mezzo punto percentuale in più rispetto all’ultima rilevazione. Sorride il centrodestra con la Lega di Matteo Salvini stabilmente all’8% e Forza Italia invece che perde lo 0,5% ma rimane pur sempre all’8,5%. Noi moderati chiude invece all’1%.

Differente la situazione nel campo del centro-sinistra con il Partito Democratico di Elly Schlein che perde mezzo punto percentuale ma rimane sopra il 22% (22,5%). Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 Stelle, nonostante le tensioni interne con il fondatore Beppe Grillo, stabile all’11%. Alleanza Verdi e Sinistra guadagna lo 0,5%: ha il 6,5% dei consensi. Male il centro di Matteo Renzi e Carlo Calenda che assieme raggiungono appena il 6%, ben lontani dai risultati raccolti durante le elezioni del 2022. L’unico dei due partiti a guadagnare nel sondaggio è Azione che recupera mezzo punto percentuale ma si ferma comunque sotto la soglia del 4% (3,5%). + Europa invece stabile al 2,5%. Tra gli altri partiti, perde mezzo punto il movimento di Michele Santoro: Pace, Terra e Dignità si ferma all’1,5%. Stesso risultato per Sud chiama Nord.

La fiducia nei leader fa esultare Giorgia Meloni due volte: nonostante il punto perso rispetto alla precedente rilevazione, è il leader di cui si fidano di più gli elettori. Il secondo in classifica è ancora una volta un esponente del centrodestra: Antonio Tajani di Forza Italia è infatti distante da Meloni solo di 10 lunghezze (33 punti). Giuseppe Conte ed Elly Schlein alla pari in classifica: i due principali leader dell’opposizione infatti sono appaiati al terzo posto con 31 punti. Matteo Salvini è invece quarto con 29 punti. Distanti invece gli altri leader: Nicola Frattoianni e Angelo Bonelli, anche loro a pari merito, raggiungono quota 22 punti. Carlo Calenda invece sorpassa di 4 lunghezze l’ex alleato Matteo Renzi rimanendo a quota 20 punti. Ultimo in classifica Riccardo Magi con 15 punti.