Vannacci, arriva il partito? Manovre dei "colonnelli", spuntano nome e statuto

17 agosto 2024 a

Si fa un gran parlare della possibile nascita di una formazione politica - un movimento o un vero e proprio partito, le indiscrezioni si sprecano - collegato a Roberto Vannacci. Il Giornale rivela che "truppe" e "colonnelli" del generale, ossia persone vicine all'europarlamentare della Lega, sono al lavoro e un "movimento con il nome del generale scritto a caratteri cubitali potrebbe nascere già a metà settembre e l’idea sembra non dispiacere al militare". Ma siamo ancora alle manovre iniziali, e alle valutazioni sull'opportunità politica di una mossa di questo tipo.

Il 18 e 19 settembre, a Viterbo, si svolgerà la prima festa del comitato "Noi con Vannacci", movimento fondato dall’ex senatore della Lega Umberto Fusco, e sarà una buona occasione per contarsi. Molto attivo a riguardo, riporta ancora il retroscena, è l’ex tenente colonnello Fabio Filomeni che su WhatsApp, nelle chat pro Vannacci, annuncia: "Siamo pronti per la nuova avventura politica". Fusco conferma i tanti consensi per il comitato, ma nega che l'obiettivo sia di fare un partito. Si vedrà.

Secondo Repubblica, però, il "partito di Vannacci" avrebbe già nome e statuto. "Si chiama Europa sovrana e indipendente e ha uno statuto e un regolamento che sono praticamente identici a statuto e regolamento del comitato Il Mondo al Contrario", scrive il quotidiano che fa riferimento a Esi, comitato politico fondato tempo fa dallo stesso Filomeni.