"Estate in carcere", il portavoce azzurro Nevi in visita alla casa circondariale di Terni

Continua l'iniziativa di Forza Italia dedicata agli istituti penitenziari italiani. "Domani mattina alle ore 9.30, nell'ambito dell'iniziativa 'Estate in carcere' promossa dal segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, mi recherò in visita al carcere di Terni insieme alla presidente della Provincia e altri amici del coordinamento provinciale di Forza Italia", annuncia in una nota il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi. Al termine della visita, alle 12.30 all'uscita del carcere, è previsto un incontro con la stampa.