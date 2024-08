5Stelle "amichetti di Maduro", Di Giuseppe (FdI) a valanga: più ignoranti che comunisti

09 agosto 2024 a

Un silenzio inquietante, quello della galassia grillina sulla repressione in corso in Venezuela dopo le elezioni. “I Cinque stelle continuano ad essere amichetti di Maduro, perché sono di un’ignoranza enorme: già è grave supportare un regime comunista, figurarsi di narcotrafficanti”, attacca Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto all’estero, che commenta all’Adnkronos la posizione dei pentastellati sul governo Maduro: "La parte ideologica c’entra poco, in Venezuela governa un gruppo di criminali che tutela i propri interessi finanziari e difende strenuamente lo status quo con la repressione”.

L'esponente di FdI va giù durissimo: “Il movimento 5 Stelle e Conte oggi non hanno detto mezza parola sulla repressione che sta subendo la nostra comunità – circa un milione e mezzo di persone – perché non sanno nulla: neanche voglio dire che sono filocomunisti (e lo sono) ma il problema più grande è che sono ignoranti: non sanno neanche cosa sia il Venezuela”. La situazione nel Paese, spiega il deputato, è persino peggiorata dai tempi di Chavez: “Almeno lui aveva un’ideologia. Maduro semplicemente è a capo di un gruppo di narcotrafficanti”, conclude.