Regione Lazio, il Consiglio di Stato conferma l'elezione di Luciano Nobili. Respinto il ricorso di Dionisi

La seconda sezione del Consiglio di Stato ha integralmente confermato la decisione assunta a marzo dal Tar del Lazio e respinto il nuovo ricorso presentato da Pierluca Dionisi, confermando definitivamente la piena legittimità dell'elezione di Luciano Nobili a consigliere regionale del Lazio. In particolare il Consiglio di Stato ha confermato la validità delle operazioni di verifica disposte dal Tribunale Amministrativo del Lazio, su richiesta dello stesso Dionisi, su 58 sezioni elettorali, allo scopo di far prevalere su tutto l'accertamento della effettiva volontà degli elettori. Verifica che ha confermato il vantaggio in termini di preferenze di Nobili e la sua elezione.

Nella sentenza si evidenzia che "l'appello è infondato" e che la tesi che lo sorregge è "anche documentalmente smentita: una simile e incontestata convergenza dei dati contenuti nella ricordata tabella di scrutinio e nei due citati modelli AR, costituisce un fatto grave, preciso e concordante da cui desumere la correttezza dei dati attribuiti al controinteressato NOBILI e per converso prova l'assoluta erroneità dell'assunto dell'appellante". Il Consiglio di Stato, quindi, nell'accogliere le deduzioni della difesa di Nobili, ha confermato la correttezza dell'operato dei magistrati dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale come la decisione del Tar del Lazio.

"Sono felice che per la terza volta consecutiva, anche nell'autorevole sede del Consiglio di Stato e a seguito di uno scrupoloso e doveroso lavoro di verifica, sia stata confermata la mia elezione e rigettato come manifestatamente infondato il ricorso presentato. In questi mesi non ho mai avuto dubbi sul procedimento di verificazione, perché sapevamo di essere nel giusto e di aver ottenuto più voti di preferenza. E sono felice soprattutto perché è stata certificata e rispettata la cosa più importante: la volontà degli elettori. Devo tutta la mia gratitudine al lavoro straordinario e complesso, appassionato e puntuale, portato avanti dal Prof. Saverio Sticchi Damiani, che ha condotto la mia difesa, e a tutti i suoi collaboratori. La fondatezza delle sue tesi difensive è espressamente riconosciuta dalla pronuncia del Consiglio di Stato", la reazione di Nobili dopo la decisione del Consiglio di Stato.