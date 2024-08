Meloni, divampa il clima d'odio: “Ammazzare Giorgia e la figlia”

07 agosto 2024 a

Sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia è comparso un messaggio che recita: «Kill Gioggia e Ginevretta». È quanto denunciato da Fdi in un post: «Questa è una minaccia arrivata sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia e indirizzata al Presidente Giorgia Meloni e alla figlia. Il clima di odio e di intolleranza nei confronti del Presidente del Consiglio e della sua famiglia diventa sempre più inaccettabile e pericoloso. La nostra piena solidarietà».

Mattarella: "Solidarietà a Meloni". Clima d'odio nel silenzio della sinistra

Anche il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, si è espresso sulle frasi di una violenza inaudita: «Non sono evidentemente bastate le reiterate minacce, da quando è al governo, nei confronti della premier Meloni da parte dei leoni da tastiera. Adesso, dopo la visita in Cina della Presidente del Consiglio, a finire nel mirino degli odiatori del web è pure sua figlia Ginevra, che da quando è stata ripresa in video con la madre in Cina è stata oggetto di ripetuti messaggi minatori. A nome dei senatori di Fratelli d’Italia esprimo la piena solidarietà del nostro gruppo parlamentare, questi episodi che hanno come oggetto anche una minore sono un’autentica vergogna e mi auguro che gli autori possano essere identificati».