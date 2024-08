Dl Omnibus, tutte le novità: flat tax per i super ricchi, Scampia, Zes, sci e puledri

07 agosto 2024 a

Raddoppio della flat tax per i Paperoni stranieri, il sostegno agli sfollati delle Vele di Scampia, la Zes, ma anche micromisure come l’Iva delle associazioni sportive, dei maestri di sci e sul trasferimento dei puledri. Il menù del decreto Omnibus varato dal governo nel Consiglio dei ministri prima della pausa estiva abbraccia un ampio ventaglio di interventi ma non introduce nessuna tassa sugli extraprofitti delle banche. Queste alcune delle principali misure in arrivo.

FLAT TAX SUPER RICH A 200MILA EURO - Sale da 100mila a 200mila euro l’anno l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria per chi sposta la sede fiscale delle proprie attività in Italia. Ad oggi si contano 1.186 soggetti che hanno goduto di questo regime agevolato.

ZES - Raddoppiano a oltre 3,2 miliardi il fondo per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zes unica del Mezzogiorno dal primo gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024.

FINO A 1.100 EURO PER SFOLLATI SCAMPIA - Per le famiglie sfollate a causa del crollo di un ballatoio delle Vele di Scampia arriva un contributo fino a 1.100 euro mensili fino al 31 dicembre. A erogarli sarà il Comune di Napoli: si parte da un minimo di 400 ad un massimo di 900 euro, in base alla dimensione del numero familiare, con 200 euro aggiuntivi se ci sono over 65 o disabili con invalidità superiore al 67%.

ENTI LOCALI - Con il dl arrivano chiarimenti sulle imposte riscosse dagli enti locali e sull’applicazione in legge della spending review delle Regioni.

APPENNINI SENZA NEVE - Il dl stanzia 13 milioni di euro per sostenere le imprese turistiche dei Comuni dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica che nella scorsa stagione sciistica (novembre-marzo) hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Nello specifico, i destinatari del provvedimento sono: esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci; noleggiatori di attrezzature per sport invernali; maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali questi operano; agenzie di viaggio; tour operator; gestori di stabilimenti termali; imprese turistico-ricettive e imprese di ristorazione. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il ministero del Turismo individuerà i Comuni interessati dalla misura, definendo i criteri per la quantificazione del sostegno, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e assegnazione, e le procedure di verifica, controllo e revoca.

IVA ASSOCIAZIONI SPORTIVE, MAESTRI SCI, PULEDRI - Chiarimenti sulla disciplina Iva per le associazioni sportive dilettantistiche, un chiarimento della disciplina Iva. E sempre in materia di Iva arrivano chiarimenti per i maestri di sci e sul trasferimento dei puledri per contrastare la concorrenza in materia fiscale che arriva da altri paesi.