Pd, Ermini lascia la direzione e Gasparri tira una bordata alla sinistra: “Vergogna assoluta”

David Ermini lascia la Direzione del Pd. L’ex vicepresidente del Csm ha comunicato questa mattina la sua decisione al presidente dem, Stefano Bonaccini. Ieri Andrea Orlando, possibile candidato del centrosinistra in Liguria, aveva chiamato Ermini chiedendogli di rinunciare all’incarico di presidente Spininvest, società del gruppo Spinelli, per evitare il rischio di strumentalizzazioni. La notizia ha scatenato la reazione di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia: “Leggo che Ermini lascia la direzione del Pd, ma il Pd lascia la direzione delle aziende di Spinelli? Chi dirige cosa? La sinistra comanda. Le procure eseguono. Il centrodestra deve arretrare e tutti i salmi finiscono in gloria. Basta con questa invasione che la sinistra sta attuando, della politica, delle Procure e delle aziende. È una vergogna assoluta. Libertà”.