Rai-Cassini, Foti demolisce l'ipocrisia sinistra: "Se le donne offese sono di destra..."

La bufera scatenata dalla storia social dell'autore Rai, Riccardo Cassini, contro Giorgio Meloni e la figlia Ginevra ha l'effetto collaterale di smascherare, ancora una volta, la doppia morale della sinistra che si indigna a seconda delle convenienze. "In un clima fascista come quello che si respira in una Rai militarmente assediata da esponenti di destra, è il coraggio dell’autore Riccardo Cassini a rompere le catene dell’opprimente Tele Meloni. . E lo fa per esprimere un concetto più sinistro che rivoluzionario", afferma con caustica ironia Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che commenta il caso sollevato da Il Tempo.

L'autore di Affari tuoi, con la nuova conduzione di Stefano De Martino, come un "novello Don Chisciotte", continua Foti, "si è sentito libero, infatti, di pubblicare la foto del presidente Meloni insieme alla figlia, accompagnando l’immagine con una battuta che anziché fare sorridere risulta solo di cattivo gusto". Per la cronaca, "la madre dei fascisti è sempre in Cina". "Non solo perché questo è l’ennesimo attacco sessista rivolto a Giorgia Meloni, ma soprattutto perché indirettamente pone al centro del volgare bersaglio la figlia", rimarca l'esponente di FdI. "Assordanti come sempre i silenzi di quella sedicente intellighenzia da palombella rossa e dei maggiorenti della sinistra parlamentare sempre pronti ad indignarsi per le offese rivolte alle donne, a patto però che queste non siano di destra", conclude Foti nel silenzio delle anime belle della sinistra.