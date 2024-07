Rai, Gasparri stigmatizza l'autore di De Martino: “Pessima caduta di stile. Pena e squallore”

30 luglio 2024 a

Si è scatenata una bufera, non di poco conto, per il post con cui Riccardo Cassini - autore di Stefano De Martino in Rai - ha commentato la visita del presidente del Consiglio a Pechino: "La mamma dei fascisti - scrive - è sempre in Cina". Una battuta di cattivo gusto, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che non ricopre alcun ruolo pubblico e andrebbe tenuta fuori dalla polemica politica.

Sul caso sono arrivate anche le parole di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia: “Si trova in rete un post di tale Riccardo Cassini, che sarebbe tra gli autori di un protagonista della Rai, tale Stefano De Martino, in cui si fa ironia sulla Presidente del Consiglio Meloni e, perfino, su sua figlia, utilizzando una foto del suo arrivo in Cina, dove madre e figlia vengono ritratte, con sopra la scritta ‘La mamma dei fascisti è sempre in Cina’, orecchiando un noto detto popolare. Ora trascinare anche i bambini in quella che, venendo da sinistra, evidentemente sarà definita legittima ironia, ci pare una pessima caduta di stile. Pertanto se sei di sinistra puoi prendertela con la mamma, con i bambini e dire quello che ti pare. Se a ruoli invertiti fosse stata fatta la stessa cosa nei confronti di una donna della sinistra - sbotta Gasparri - saremmo già allo sciopero generale e alla ‘insurrezione’ contro la televisione occupata dal centrodestra. Che pena. Che squallore questi pagatissimi autori Rai, sempre intenti a denigrare, seminare odio e ad aggredire anche i bambini. Non conosco né questo Riccardo Cassini, né tale Stefano De Martino. Ma so cosa penso di loro”.