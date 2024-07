Cina-Italia, Meloni a Pechino: "Nuova fase e piano triennale di azione"

28 luglio 2024 a

Entra nel vivo la missione di Giorgia Meloni in Cina. La premier italiana è arrivata ieri a Pechino e oggi, nella Grande Sala del Popolo, ha incontrato l'omologo cinese Li Qiang. "Un nuovo capitolo" delle relazioni. La visita della premier italiana "darà un forte impulso all’approfondimento dell’amicizia e della cooperazione tra i due Paesi". Lo ha detto il primo ministro cinese. "Insieme contribuiremo con i nostri rispettivi obiettivi allo sviluppo di una relazione completa", portando "maggiore fiducia ai popoli dei due Paesi e compiendo maggiori sforzi per promuovere lo sviluppo globale", ha continuato.

Video su questo argomento Meloni in Cina: Qui per iniziare fase nuova e rilanciare cooperazione a 700 anni morte Marco Polo

Parola a Giorgia Meloni. "Sono molto contenta di essere qui per il primo viaggio ufficiale di questo governo, che è stato anticipato da diversi incontri di alto livello", con le missioni tra l'altro di diversi ministri, a "dimostrazione della volontà di iniziare una fase nuova, di rilanciare la nostra cooperazione bilaterale nell'anno in cui ricorre il ventesimo anniversario della nostra partnership strategica globale", ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando la firma di "un piano triennale di azione per sperimentare nuove forme di cooperazione". Poi ha aggiunto: "Abbiamo sicuramente molto lavoro da fare e sono convinta che questo lavoro possa essere utile in una fase così complessa a livello globale, che possa essere importante anche a livello multilaterale".