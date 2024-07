Meloni a Pechino, lunedì il faccia a faccia con Xi: "Dialogo strutturato"

27 luglio 2024 a

È la prima volta in Cina da presidente del Consiglio e la prima visita dopo il mancato rinnovo del memorandum sulla Via della Seta. Giorgia Meloni è atterrata oggi a Pechino per una visita ufficiale di quattro giorni, per rinsaldare le relazione bilaterale, lo scambio culturale in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo e affrontare i principali temi dell’agenda internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina. La premier è arrivata nella capitale cinese con qualche ora di anticipo rispetto al programma, perché ufficialmente la visita inizia domani, con il bilaterale con il primo ministro del Consiglio di Stato Li Qiang. Fari puntati sul faccia a faccia previsto per lunedì tra la premier italiana e il presidente cinese Xi Jinping. I due si sono incontrati solo una volta, al G20 di Bali, nel 2022. La missione, che porterà Meloni anche a Shangai, secondo fonti italiane «consentirà di rilanciare il rapporto bilaterale nei settori di comune interesse e giunge al termine di un’intensa interazione istituzionale che ha consentito il rilancio dei principali meccanismi di dialogo strutturato con la Cina», fra cui il Comitato Governativo e la Commissione Economica Mista.

Al centro, l’interscambio commerciale e le relazioni culturali. Per l’Italia la Cina rappresenta il secondo partner commerciale extra-UE, dopo gli Usa, con un interscambio che nel 2023 si è attestato a 66,8 miliardi di euro, sono oltre 1.600 le aziende italiane attive nel Paese nei settori tessile, meccanica, farmaceutica, energia e industria pesante. I 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo fanno da sfondo alla missione, e la mostra presso il World Art Museum di Pechino verrà inaugurata da Meloni e dal ministro della Cultura e del Turismo, Sun Yeli. Quella cinese, con oltre 15.000 studenti, è la più ampia comunità straniera nella formazione superiore italiana. A ciò si aggiungono circa 16.000 studenti di italiano in Cina. Ma gli incontri con i vertici delle istituzioni della Repubblica Popolare Cinese consentiranno anche di affrontare i principali temi dell’agenda internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina.

Da parte cinese, come ha sottolineato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, annunciando giovedì il viaggio di Stato di Meloni, «attraverso questa visita la Cina intende collaborare con l’Italia per consolidare la tradizionale amicizia, promuovere lo spirito della Via della Seta, rafforzare la comprensione e la fiducia reciproche». Domani, a metà pomeriggio (quando saranno circa le 10,30 in Italia), la premier arriverà nella Grande Sala del Popolo per l’incontro con il primo ministro Li Qiang; poi ci saranno i saluti istituzionali ai partecipanti del Business Forum Italia-Cina, con una breve introduzione del Ministro del Commercio cinese, l’intervento del premier cinese e quello della stessa Meloni; la giornata dovrebbe concludersi con la cena offerta Li Qiang.