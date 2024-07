Supermedia sondaggi, il Pd non regge il confronto con Fratelli d'Italia. Avs in discesa

25 luglio 2024 a

a

a

In quella che è l’ultima Supermedia prima della pausa estiva - con il numero dei sondaggi che si è già piuttosto rarefatto nelle ultime settimane, determinando un ‘paniere’ meno corposo del solito (5 sondaggi realizzati da 3 istituti diversi) - le tendenze che emergono confermano Fratelli d’Italia al 29,2%, e quindi al di sopra dell’asticella registrata alle Europee, così come anche per il Movimento 5 Stelle, al 10,6%. Lascia qualcosa sul terreno, invece, l’area di centrosinistra, con il Pd che scende di mezzo punto rispetto alle Europee, mentre Avs torna ad allontanarsi dalla soglia del 7%. Tra i partiti ampiamente sotto il 4%, si indebolisce in particolare il movimento Pace-Terra-Dignità di Santoro (1,4%).

"Vestita da spiaggia": l'ex capitana Rackete nel mirino di Rizzo. La bordata

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 29,2 (+0,2) PD 23,6 (-0,2) M5S 10,6 (+0,3) Forza Italia 9,1 (+0,1) Lega 8,5 (=) Verdi/Sinistra 6,7 (-0,2) Azione 3,2 (-0,1) Italia Viva 2,1 (+0,1) +Europa 2,0 (+0,1) Pace Terra Dignità 1,4 (-0,4) Sud chiama Nord 1,1 (+0,1) Noi Moderati 1,0 (-0,1) Questa invece la Supermedia coalizioni 2022: Centrodestra 47,7 (+0,1) Centrosinistra 32,2 (-0,4) M5S 10,6 (+0,3) Terzo Polo 5,3 (=) Altri 4,2 (=)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (11 luglio 2024). NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall’11 al 24 luglio, è stata effettuata il giorno 25 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti SWG (data di pubblicazione: 15 e 22 luglio), Tecnè (13 e 20 luglio) e Youtrend (22 luglio).