Ue, “sistemeremo tutto”. Salvini al fianco di Vannacci: avrà un ruolo importante

«Sistemeremo tutto. Roberto Vannacci è stato il secondo più votato in tutta Italia, il primo in casa Lega, avrà il ruolo importante che merita». Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, risponde così alla domanda dei giornali del Gruppo Nem sulla circostanza che i Patrioti in Europa non accettano la designazione del generale Vannacci a vicepresidente. «I patrioti sono il terzo gruppo all’Europarlamento e conteremo sempre di più - spiega il numero uno del Carroccio -. L’Italia deve sperare che a essere irrilevanti siano i Verdi che hanno votato Ursula von der Leyen anziché i partiti di centrodestra che hanno fatto scelte diverse ma che governano - bene - il Paese».

«Il governo italiano - chiarisce Salvini sulle differenze in Europa con Forza Italia, che ha dato il sostegno per la riconferma di Ursula - lavorerà, e bene, per tutti e cinque gli anni per cui i cittadini ci hanno votato. Questo è chiaro. Certo, chi ha votato von der Leyen insieme alla Schlein e ai fanatici rosso-verdi si è preso una responsabilità. Gli elettori hanno votato per il cambiamento, vedremo i primi 100 giorni su immigrazione, lavoro, agricoltura e guerra che scelte faranno a Bruxelles».

Alla domanda se l’Italia ha perso la chance di una vicepresidenza esecutiva in Ue, Salvini ha replicato: «Non voglio nemmeno pensarlo. L’Italia merita rispetto». Quanto al trattamento che sarà riservato dall’Europa all’Italia sulla procedura aperta per eccesso di debito, Salvini dice di non avere timori, «anche perché - evidenzia - credo che lo strapotere franco-tedesco sia giunto al termine. L’Italia ha un’economia solida, siamo un Paese fondatore, c’è un governo politico e coeso. Meritiamo rispetto e considerazione, tutto quello che con la sinistra al potere non abbiamo avuto».