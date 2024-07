Ue, Meloni aveva già informato von der Leyen con varie telefonate: il retroscena

Aldo Torchiaro 20 luglio 2024 a

a

a

Lo sherpa che incontriamo ha la voce sgolata di chi ha fatto in questi ultimi quattro giorni a Strasburgo una vera maratona oratoria. «Non hanno capito l’astuzia della mossa di Giorgia Meloni», ci dice. E sogghigna. Chiediamo lumi. Cita una pagina di storia del calcio romanista: «Avete presente la finta di Bruno Conti? Fingeva di guardare a sinistra, tirava a destra. E viceversa. Se volete capire quello che è veramente successo in Europa, pensate a Conti». Rimaniamo perplessi. Allora spiega meglio: «Sapete quante telefonate ci sono state tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen? Tante, nell’ultima settimana. Certi giorni, una sola. Altri, due o tre. E secondo voi erano tutte interlocutorie? No. Quanto ci vuole per dire se ti voto o non ti voto? La verità è che Giorgia e Ursula hanno concordato tutto. E poi hanno fatto la finta di Conti».

Cerno e la nuova surreale maggioranza: l'Ue resta ferma, il mondo si muove

Secondo l’alto dirigente che ha predisposto i dossier per le candidature italiane, di cui ci continua a parlare al plurale, nelle numerose e sempre amichevoli telefonate sono stati concordati i tratti di una «opposizione formale, ma morbida». Indispensabile affinché von der Leyen potesse convincere, anche attraverso un discorso sbilanciato – all’ultimo minuto – a sinistra, una buona parte dei verdi a votarla. «Se Meloni avesse votato per lei, avrebbe dovuto annunciarlo. E questo annuncio avrebbe provocato una slavina. Avrebbe aumentato i franchi tiratori, già recalcitranti a sostenere Ursula, e messo in fuga i voti dei verdi, su cui lei puntava».

Nomine Ue, von der Leyen accelera sulla squadra. Fitto in pole position per l'Italia

Per avere l’appoggio di 24 eurodeputati di Fratelli d'Italia, von der Leyen ne avrebbe messi a repentaglio almeno 80: i verdi sono 53, gli anti-meloniani molti di più. Era un gioco rischiosissimo, a somma negativa. Dunque le due statiste si sarebbero accordate: Fdi vota contro e lo dichiarerà apertamente. «L’opposizione in aula e in Commissione – prosegue la ricostruzione dello sherpa italiano – non sarà intransigente ma costruttiva, intreccerà un dialogo perfino migliore di quello che Ursula avrà, appunto, con i verdi». Guardo a sinistra ma calcio la palla a destra, insomma.